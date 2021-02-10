В ФРГ опровергли данные о «грязной сделке» с США по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/a2f6458c-6bb4-11eb-90c5-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa

Власти Германии опровергли информацию о том, что Берлин якобы предлагал Вашингтону миллиардную сделку по «Северному потоку — 2» в обмен на отказ США от санкций против проекта. Об этом заявила министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце.

Опровергаю то, что существует какая-либо грязная сделка. Ничего подобного, — цитирует чиновника РИА Новости.

Шульце подчеркнула, что Германия будет нуждаться в газе во время перехода на возобновляемые источники. Она напомнила, что ФРГ решила отказаться от угольной и атомной энергетики. По её словам, потребность в голубом топливе сохранится как минимум до 2040 года.

Ранее стало известно, что министр финансов Германии Олаф Шольц предложил администрации бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против газопровода «Северный поток — 2». Издание Deutsche Welle пишет со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию, что власти ФРГ готовы были оказать США финансовую поддержку в размере до миллиарда евро. Взамен Берлин ожидал, что будущее американское законодательство, которое могло бы стать основанием для санкций в отношении трубопровода, или не будет использоваться, или будет заблокировано. Блокировать данные законотворческие инициативы предлагалось «отказами или другими адекватными и эффективными инструментами».

Исполнительный директор экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер назвал такое предложение «грязной сделкой за счёт третьих лиц». При этом другие оппозиционные политики в ФРГ также остались недовольны предложенным «выкупом» Шольца. По их мнению, на реализацию подобного соглашения с Соединёнными Штатами пойдут деньги налогоплательщиков.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США и ряд европейских стран, писал NEWS.ru.