В ФРГ оценили идею энергетического эмбарго против России

Федеральное правительство Германии не должно рассматривать идею введения эмбарго на российский газ, заявил министр экономики Баварии Хуберт Айвангер. Он призвал Берлин наоборот обеспечить надёжность поставок голубого топлива из России, сообщает радиовещательная компания BR24.

Газ по-прежнему идёт из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава богу, газ по-прежнему идёт из России, — указал чиновник.

Он считает, что эмбарго негативно повлияет на экономику страны, а рядовых немцев оставит без отопления. Кроме того, без российского газа магазины в Германии уже бы опустели.

«Относительно напрямую зависят от импорта российского газа» только в Баварии около 220 тысяч рабочих мест, добавил Айвангер.

Ранее стало известно, что немецкая газовая промышленность сбита с толку после заявления президента РФ Владимира Путина о переводе расчётов за поставку природного топлива в отечественную валюту. Глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер отметил, что на текущий момент нет прогнозов, какие последствия для торговли газом может вызвать заявление российского президента.