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В ФРГ не исключили остановку «Северного потока — 2» из-за редких ящериц

06:23, 26 сентября 2021
В ФРГ не исключили остановку «Северного потока — 2» из-за редких ящериц Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
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Запуск в эксплуатацию «Северного потока — 2» может сорваться из-за действий немецкой партии «Зелёные», заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. В интервью Lenta.ru он допустил, что проект придётся остановить, если «зелёные» вдруг «обнаружат» около газопровода семейство редких ящериц.

То, что «зеленые» будут всячески пытаться торпедировать «Северный поток — 2», не стало сюрпризом. Однако им не удалось предотвратить завершение проекта. Теперь предстоит выяснить, удастся ли его столь успешно ввести в эксплуатацию, — подчеркнул Хрупалла.

Он добавил, что его скептицизм растает лишь тогда, когда по трубопроводу пойдёт первый газ.

Ранее стало известно, что противники строительства «Северного потока — 2» могут навредить проекту, заявили в Польше. В частности, превратить планы России в «инвестиционные руины» может стратегия польской нефтегазовой компании PGNiG, считает журналист Войцех Якубик. Он напомнил, что PGNiG получила допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

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