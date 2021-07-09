В ФРГ назвали варианты решения спора вокруг «Северного потока — 2»

Немецкое издание Spiegel перечислило три варианта разрешения спора Германии и США вокруг российского проекта «Северный поток — 2».
Если в результате его реализации Украина утратит роль транзитёра газа, ей будут должны
«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.
Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил помощник президента США Джейк Салливан.