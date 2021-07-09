В ФРГ назвали варианты решения спора вокруг «Северного потока — 2»

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Немецкое издание Spiegel перечислило три варианта разрешения спора Германии и США вокруг российского проекта «Северный поток — 2».

Если в результате его реализации Украина утратит роль транзитёра газа, ей будут должны предложить компенсацию. В качестве возможных способов подразумеваются сотрудничество в сфере производства водорода и помощь в ремонте изношенной газотранспортной сети Украины.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил помощник президента США Джейк Салливан.