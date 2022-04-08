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В ФРГ назвали минимальный срок зависимости от газа из России

Институт немецкой экономики назвал два года сроком зависимости ФРГ от российского газа
06:43, 10 апреля 2022
В ФРГ назвали минимальный срок зависимости от газа из России Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press
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Директор Института немецкой экономики в Кёльне Михаэль Хютер заявил, что ФРГ будет зависеть от газа из России ещё минимум два года. По его словам, в эти сроки в энергоресурсах будут остро нуждаться целые отрасли, сообщает Handelsblatt.

Мы будем зависеть от российского газа как минимум ещё два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы, — считает экономист.

Автор публикации допустил, что после введения эмбарго на российские поставки могут остановить работу ряд компаний и целые сектора экономики. По его мнению, сжиженным газом из других точек мира в ФРГ можно заменить только треть поставок из России.

Ранее стало известно, что премьер немецкой земли Бавария Маркус Зедер заявил: резкий отказ от газа из России грозит массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями. В такой ситуации решение об эмбарго следует принимать предусмотрительно.

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