Немецкие журналисты назвали четыре варианта будущего «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/3af72300-7827-11eb-903a-96000091f725_660.jpg Фото: J.Koehler via imago-images.de/Global Look Press

Германское издание Handelsblatt описало четыре варианта будущего российского газопровода «Северный поток — 2» в свете позиции США, направленной против его строительства.

Согласно первому сценарию, власти Германии снимают угрозу санкций Соединённых Штатов, обеспечивая безопасность Украины: вводится «механизм отключения», который прекращает подачу газа, если Российская Федерация прекратит транспортировать его через украинскую территорию. Таким образом может быть нивелирован урон от строительства трубопровода для украинской стороны.

Второй вариант предполагает заморозку строительства и переговоры для достижения компромисса. В этом случае Соединённые Штаты могут сформировать специальную комиссию с участием европейцев, задачей которой будет выработка конкретных решений.

Согласно третьему сценарию, Германия предоставит Украине инвестиционную помощь, смягчив проукраинскую позицию Вашингтона. В четвёртом варианте предполагается продолжить строительство «Северного потока — 2», не обращая внимания на все попытки Соединённых Штатов ему противодействовать.

Ранее американское издание The National Interest назвало скорое завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» очередной победой президента России Владимира Путина. Отмечается, что проект нанесёт долговременный ущерб отношениям между Соединёнными Штатами и Европой. По мнению американских журналистов, российская сторона воспринимает свои энергоресурсы как политическое оружие, поэтому некоторые европейские страны, сотрудничающие с Москвой, вынуждены отказываться от собственных амбиций и стремлений «присоединиться к западным союзам».

Авторы заметки советуют читателям задаваться вопросом, зачем ключевые члены ЕС намерены поддерживать российскую экономику вместо того, чтобы рассуждать о правомерности американских санкций, направленных против проекта.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств, писал NEWS.ru.