В ФРГ допустили задержку эксплуатации «Северного потока — 2» до марта

В Германии прогнозируют, что запуск «Северного потока — 2» может быть отложен до марта 2022. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Они связывают задержку с приостановкой сертификации газопровода немецким регулятором. Накануне Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостановило процедуру до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Я ожидаю, что запуск «Северного потока — 2» может быть отложен до марта 2022 года, — сказал собеседник агентства.

В Федеральном сетевом агентстве Германии пояснили требование регулятора. Необходимо, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся германского сегмента газопровода, в собственность немецкой «дочки». До тех пор процесс сертификации будет приостановлен.

В Кремле не увидели политической подоплёки данного решения. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, энергетический кризис в Европе и реализация газопровода не зависят друг от друга. Он также сообщил о готовности компании-оператора выполнить все требования для сертификации, чтобы как можно скорее запустить проект.