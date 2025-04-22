В ФНПР раскрыли, сколько бюджет недополучил из-за самозанятых ФНПР: бюджет недополучил 1,5 трлн рублей страховых взносов из-за самозанятых

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Государственный бюджет недополучил 1,5 трлн рублей страховых взносов и 500 млрд рублей налогов из-за режима для самозанятых, передает ТАСС слова председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергея Черногаева на заседании Генсовета ФНПР. Он призвал сделать налогообложение для самозанятых аналогичным налогообложению сотрудников, работающих по традиционным трудовым договорам.

По оценке ФНПР, из-за льготной налоговой ставки и отсутствия страховых отчислений бюджетная система России за пять лет эксперимента и в результате этого эксперимента недополучила более 500 млрд рублей. Это только налог. И 1,5 трлн рублей страховых взносов, — объяснил Черногаев.

Налоговое поощрение самозанятости оборачивается расшатыванием обстановки и устойчивости бюджетной системы страны, подчеркнул он. По его словам, федерация выступает инициатором обеспечения предотвращения перетока квалифицированных работников в незащищенную занятость за счет равного налогообложения самозанятых и работников.

Ранее начальник управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев заявил, что введение налога на профессиональный доход практически не отразилось на переходе сотрудников из официального трудоустройства в самозанятые. В частности, численность официально трудоустроенного населения с 2018 по 2023 год варьировалась от 55,3 млн до 56,8 млн человек.