В Fitch рассказали о выгоде России от сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/1b611b26-979f-11eb-b6c7-96000091f725_660.jpg Фото: Reuters

Решение о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, принятое Россией в мае 2020 года, оказалось выигрышным, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко на вебинаре Fitch по рынку нефтегаза.

Если исходить из того, что без сделки ОПЕК+ Россия продолжала бы добывать нефть на том уровне, на котором она её добывала до сделки, то выручка компаний была на $30–40 млрд ниже, чем она в итоге оказалась. И вот эти $30–40 млрд затем были поделены между нефтегазовыми компаниями и государством, — сообщил эксперт.

Выгоду от сделки, по его словам, также получило население страны, так как поспособствовало стабилизации курса рубля. Он признал, что девальвация произошла, однако «она была бы более существенной, если бы сделки не было».

Также за счёт сделки нефтегазовым компаниям удалось избежать более жёсткого роста налоговой нагрузки. Налоги для них выросли, отметил Маринченко, но так было бы в любом случае, а без соглашения «с них бы взяли больше».

В итоге и российские компании, и российское государство от сделки выиграли, — цитирует эксперта ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Россия и другие страны ОПЕК+ впервые в этом году договорились увеличить объём добычи нефти. По мнению экспертов, решение не было очевидным. Один из крупнейших потребителей нефти в мире — Европа — на фоне третьей волны пандемии начал вводить новые карантинные ограничения. Из-за сообщений об увеличении добычи нефть выросла в цене на 4%.