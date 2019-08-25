https://static.news.ru/photo/69624ba2-c7cf-11e9-857c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Евраев Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Руководство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предлагает наказывать штрафами участников торгов по госзакупкам за необоснованные жалобы.

Размер взыскания пока не определён. Предполагается, что он будет устанавливаться в виде доли от начальной цены контракта.

По мнению замглавы ФАС Михаила Евраева, данная мера позволит значительно уменьшить число случаев приостановки торгов из-за жалоб. С ним согласен Андрей Тенишев, возглавляющий управление ФАС по борьбе с картелями. Он считает, что введение штрафов может решить проблему на 70–80%. Что касается профессиональных жалобщиков, то служба будет бороться с ними при содействии правоохранительных органов, пишут « Ведомости ».

Ранее News.ru писал, что бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в правительство предложения по совершенствованию системы госзакупок. Они предусматривают установление обязательного авансирования при закупках отечественной продукции, установление для заказчиков обязательной квоты закупок российских товаров гражданского назначения. По мнению Титова, нововведения будут стимулировать производство отечественной промышленной продукции.