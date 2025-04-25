В ФАС объяснили пристальный интерес к производителям сырого молока Глава ФАС сообщил о проверках производителей сырого молока в России

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Дополнительные проверки проводятся Федеральной антимонопольной службой в отношении отечественных производителей сырого молока, сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский во время беседы с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным. По его словам, были выявлены случаи необоснованного завышения отпускных цен на молочную продукцию, передает ТАСС.

Мы проверяем рентабельность на рынке молочной продукции. Проанализировали финансово-экономические показатели наиболее крупных производителей. В ряде случаев установили, что повышение отпускных цен производителей на сырое молоко и сливочное масло сопровождалось аномально высоким ростом рентабельности. Считаем это необоснованным. В отношении отдельных производителей сырого молока проводится дополнительная проверка, в том числе антикартельная, — рассказал Шаскольский.

Ранее в ФАС обратились к Ассоциации компаний оптовой и розничной торговли с предложением о снижении требований к размеру и форме картофеля. По мнению ведомства, такое решение привело бы расширению ассортимента представленной в магазинах сельскохозяйственной продукции за счет корнеплодов «ненадлежащего качества». У производителей на складах имеются запасы картофеля, не прошедшего проверку по нынешним требованиям.