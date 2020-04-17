В ФАС не видят нужды в экспортных соглашениях на рынке сахара

Ослабление курса рубля не стало причиной для заключения новых экспортных соглашений на рынке сахара в РФ. Такое мнение высказал начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.
Однако в настоящее время ситуация изменилась: из-за ослабления курса рубля экспорт сахара стремительно вырос, объёмы экспорта увеличились в десятки раз и из месяца в месяц растут. Кроме того, транспортировка сахара на экспорт дотируется государством. При таких обстоятельствах необходимость в подобного рода соглашениях отсутствует, — заявил он.
Ранее NEWS.ru информировал, что представители ФАС не получали жалобы от аптек на поставщиков на завышение цен. Помимо этого, сообщалось о выявленной недобросовестной конкуренции при продаже медицинских масок аптеками «Самсон Фарма» и «Доктор Столетов» в Москве.
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