В ФАС не видят нужды в экспортных соглашениях на рынке сахара

https://static.news.ru/photo/2269944a-808d-11ea-a99d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ослабление курса рубля не стало причиной для заключения новых экспортных соглашений на рынке сахара в РФ. Такое мнение высказал начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.

Однако в настоящее время ситуация изменилась: из-за ослабления курса рубля экспорт сахара стремительно вырос, объёмы экспорта увеличились в десятки раз и из месяца в месяц растут. Кроме того, транспортировка сахара на экспорт дотируется государством. При таких обстоятельствах необходимость в подобного рода соглашениях отсутствует, — заявил он.

Ранее NEWS.ru информировал, что представители ФАС не получали жалобы от аптек на поставщиков на завышение цен. Помимо этого, сообщалось о выявленной недобросовестной конкуренции при продаже медицинских масок аптеками «Самсон Фарма» и «Доктор Столетов» в Москве.