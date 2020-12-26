В ФАС назвали способ снизить цены на жильё

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предложением ввести экспортные пошлины на продукцию из стали на шесть месяцев. Так в ведомстве отреагировали на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина проанализировать жалобы застройщиков жилья увеличение стоимости арматуры.

Согласно письму замруководителя ФАС Андрея Цариковского, направленному в Минпромторг, пошлины на сырьё и арматуру позволят стабилизировать цены на арматуру. Так, предлагается установить сбор на лом в 15% от стоимости, на стальную заготовку в 13%, а на саму арматуру – в 12%.

В Минпромторге пока никак не прокомментировали инициативу ведомства, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что Минстрой и Минпромторг по поручению Марата Хуснуллина проверят информацию о резком росте цен на арматуру, которую используют в жилищном строительстве. Так вице-премьер отреагировал на письмо исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы, рассказавшего о повышении с середины ноября 2020 года стоимости арматуры на 50%. В письме также отмечалось, что начались перебои в поставках материалов на стройки.