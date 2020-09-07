В ФАС исключили дефицит шампанского в России перед Новым годом

https://static.news.ru/photo/f153c866-f0db-11ea-a829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом, сообщил начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.

По его словам, сегмент винного рынка в части игристых вин и колебание цен на нём каждый год привлекают внимание в преддверии новогодних праздников.

По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно, — пояснил он.

Мишеловин выразил надежду, что перед Новым годом на полках магазинов появятся напитки не только известных брендов, но и новых производителей и поставщиков. Он добавил, что после принятия закона о виноградарстве и виноделии производители из РФ стали более зависимы от объёмов винограда, который был выращен и собран на территории страны, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов на открытии третьего Столыпин-форума заявил, что урожай винограда в России в 2020 году упадёт на 25%, что может привести к дефициту шампанского.