В ФАС исключили дефицит шампанского в России перед Новым годом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом, сообщил начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.
По его словам, сегмент винного рынка в части игристых вин и колебание цен на нём каждый год привлекают внимание в преддверии новогодних праздников.
По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно, — пояснил он.
Мишеловин выразил надежду, что перед Новым годом на полках магазинов появятся напитки не только известных брендов, но и новых производителей и поставщиков. Он добавил, что после принятия закона о виноградарстве и виноделии производители из РФ стали более зависимы от объёмов винограда, который был выращен и собран на территории страны,
Как писал NEWS.ru, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов на открытии третьего Столыпин-форума заявил, что урожай винограда в России в 2020 году упадёт на 25%, что может привести к дефициту шампанского.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен