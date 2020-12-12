В ФАО ООН объяснили рост цен на продовольствие в России

https://static.news.ru/photo/77f02540-3c90-11eb-bc0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост цен на продовольствие и на международном, и на локальном уровне лишь косвенно связан с пандемией, а на самом деле зависит от целого ряда факторов: спроса, поставок, логистики. Об этом сообщил старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Абдолреза Аббассиан.

На международном уровне последние показатели указывают на рост цен по сравнению с прошлым годом, и они продолжают рост. Но мы не можем сказать, что причина в пандемии. Это следствие более сложного сочетания факторов: высокий спрос, нехватка поставок отдельных типов продуктов, макроэкономические причины, — сообщил ТАСС Аббассиан.

Также он отметил, что многое зависит от того, является страна импортёром или экспортёром. По его словам, во время пандемии многие экспортирующие страны столкнулись с логистическими проблемами, как, впрочем, и импортирующие.

Страны-экспортёры в целом преодолели трудности, а страны-импортёры столкнулись с другими проблемами, такими как экономический спад, негативный рост, снижение курса местной валюты, инфляция, — добавил Аббассиан.

Он назвал Россию крупнейшим экспортёром пшеницы и сообщил, что в какой-то момент она даже вышла в лидеры. При этом он назвал ошибкой введение запрета на её экспорт. Он напомнил, что РФ уже прибегала к такой мере и утратила определённые позиции на рынке, которые восстанавливались потом несколько лет.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Минсельхоза РФ прорабатывают комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты питания, предложения будут представлены 14 декабря. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По его словам, ряд мер уже принят. Например, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника, чтобы избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Бизнес также выразил готовность обеспечивать население доступным продовольствием. Так, представители сахарной отрасли пообещали минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста. Аналогичное решение приняли, по словам министра, и маслозаводы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо принять меры и сдержать рост цен на продукты питания. По его словам, ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и «упустили ситуацию».

До премьера этот вопрос затронул российский президент Владимир Путин. На заседании по экономическим вопросам он сказал, что в магазинах выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавируса здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Из статистики, предоставленной Росстатом, следует, что стоимость сахара за январь — ноябрь выросла на 71,54%, подсолнечного масла — на 23,78%, макарон — на 10,45%, а хлеба — на 6,34%.