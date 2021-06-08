Европа столкнулась с дефицитом газа

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Цены на газ в Европе стали рекордно высокими и упадут нескоро из-за нехватки топлива и отсутствия конкуренции со стороны угля, в связи с чем наблюдается нехватка сырья. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, с наступлением лета котировки должны были снизиться , однако оптовые цены на основном европейском газовом хабе TTF не снижаются. В понедельник, 7 июня на бирже ICE июльский фьючерс прибавил 2,7% и достиг €26,5 за 1 МВт. Такие цены были устойчивыми на европейском рынке лишь в 2011–2014 годах.

Аналитики связывают такие изменения с сокращением поставок из Норвегии из-за профилактических работ на добывающей инфраструктуре. Кроме того, наращивать поставки сжиженного природного газа не планируют Россия и страны Западной Европы.

Ранее в ежегодном прогнозе компании Royal Dutch Shell сообщалось, что Россия продемонстрирует наибольший рост экспорта СПГ. Согласно прогнозам аналитиков, экспорт сырья из России к 2040 году увеличится более чем на 200% и достигнет 97 млн тонн.