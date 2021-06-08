Европа столкнулась с дефицитом газа

Цены на газ в Европе стали рекордно высокими и упадут нескоро из-за нехватки топлива и отсутствия конкуренции со стороны угля, в связи с чем наблюдается нехватка сырья. Об этом сообщает «Коммерсант».
Так, с наступлением лета котировки должны были
Аналитики связывают такие изменения с сокращением поставок из Норвегии из-за профилактических работ на добывающей инфраструктуре. Кроме того, наращивать поставки сжиженного природного газа не планируют Россия и страны Западной Европы.
Ранее в ежегодном прогнозе компании Royal Dutch Shell сообщалось, что Россия продемонстрирует наибольший рост экспорта СПГ. Согласно прогнозам аналитиков, экспорт сырья из России к 2040 году увеличится более чем на 200% и достигнет 97 млн тонн.