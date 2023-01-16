В Европе обвалились цены на газ Стоимость газа в Европе рухнула за день на 15%

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

В ходе торгов 16 января газовые фьючерсы с поставкой в феврале с крупнейшего хаба в Европе TTF дешевеют более чем на 15%. Стоимость топлива рухнула почти до $600 за тысячу кубометров — минимум с начала декабря 2021 года, когда Россия была крупнейшим поставщиком топлива в Европу, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В нижней точке цена снижалась до $614 за тысячу кубометров. К 21:00 мск котировки поднялись до $620 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе в начале 2023 года снизились до уровня годичной давности — $780 за 1 тысячу кубометров. Этому способствовала аномально теплая погода в ноябре и начале декабря, позволившая странам ЕС сэкономить запасы топлива в хранилищах. По данным СМИ, в начале месяца потребление газа упало настолько, что в некоторые дни хранилища переходили в режим нетто-закачки и на 6 января в среднем по ЕС были заполнены на 83,2% (83,9 млрд кубометров).

В свою очередь глава крупнейшей норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал предупредил, что в 2023 году на территории Европы сохранится дефицит газа.