В Европе цена газа упала на 8% из-за роста транзита через Украину

В Европе цена газа опустилась ниже отметки $900 за одну тысячу кубометров на фоне значительного роста объёма транзита российского газа через территорию Украины. За день общее снижение стоимости газа составило более 8%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Так, цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $899,99 за 1 тысячу кубометров. При этом «Газпром» почти вдвое наращивает транзит топлива через Украину. На 1 февраля к прокачке заявлен объём в 107,7 млн кубометров газа, что в 1,8 раза больше объёма 31 января и более чем в два раза превышает средний суточный транзит в течение января.

В прошлом месяце транзит российского газа через Украину составлял порядка 54 млн кубометров в сутки. При этом долгосрочным контрактом забронирован объём примерно в 109,5 млн кубометров.

Ранее в «Газпроме» отмечали, что в Европе уже использовано больше 80% от того объёма газа, который был закачан в хранилища летом 2021 года. Объём топлива в европейских ПХГ побил многолетний минимум. Заполненность украинских хранилищ также находится на минимальных уровнях.