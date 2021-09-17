В Европарламенте призвали расследовать действия «Газпрома» из-за роста цен

Группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм действия «Газпрома», которые якобы привели к рекордному росту цен на газ в Европе. В Еврокомиссии подтвердили получение письма и заявили, что увеличение стоимости голубого топлива произошло вследствие объективных факторов. Об этом сообщил ТАСС источник в Европарламенте.

Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела сообщила , что высокие цены — это результат комбинации факторов, который вызван значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии, а также удорожанием квот на выбросы углекислого газа в европейской системе торговли экологическими квотами (ETC).

По сообщению ТАСС, ещё одним фактором, на который указывают европейские и российские эксперты, мог стать продолжительный штиль в Северном море, который привёл к падению выработки энергии ветряными электростанциями. Газ использовался для компенсации этих потерь. Также на ситуацию повлиял уход большей части поставок сжиженного природного газа в Азию и снижение запасов в газохранилищах Евросоюза.

На данный момент стратегические запасы газа в странах Евросоюза составляют 71% от всех мощностей [газохранилищ], для сравнения: год назад этот показатель составлял 82%, — отметила Лунела.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко заявил, что европейские государства стали жертвой большой игры США, которым пытаются угодить, считая, что в обмен получат спокойное будущее. По его мнению, «биржевые скачки» цен на газ находятся под полным контролем Соединённых Штатов. При этом Европа перешла с долгосрочных контрактов на спотовые поставки, что и привело к увеличению цены на газ.