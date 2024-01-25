В ЕС признали попытку подрыва российской экономики ЕС назвал целью санкций против НРД подрыв экономики России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Евросоюза и Национальный расчетный депозитарий (НРД) обменялись аргументами в споре о санкциях в отношении последнего, введенных Советом в июне 2022 года, сообщает РБК. Рестрикции закрепили заморозку иностранных активов российских частных инвесторов. В ходе заседания представители ЕС признали, что трудности в работе депозитария способны поставить под угрозу функционирование всей экономики страны.

Вводя санкции, Совет ЕС обосновал их тем, что НРД представляет собой центральный депозитарий РФ, при этом он единственный имеет доступ к международной финансовой системе и обеспечивает возможность для правительства России осуществлять свою деятельность, проводить политику и пользоваться ресурсами.

Трудности центрального депозитария могут привести к финансовой и экономической нестабильности и подорвать доверие к правительственной программе управления долгом. [Сбои] потенциально могут поставить под угрозу функционирование всей экономики. <...> По мнению Cовета, заявитель поддерживает российское руководство путем обеспечения надежности и стабильности российской финансовой системы, — приводится в материалах суда позиция Совета ЕС.

Слушания по иску НРД состоялись 23 января 2024 года. По их итогам не было вынесено никаких решений. В пресс-службе депозитария сообщили, что работа в рамках судебного процесса будет продолжена.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала блокировку активов наиболее болезненной темой для россиян в условиях санкций. По ее словам, российская финансовая система была готова к большинству ограничений еще с 2014 года, однако заморозка активов и блокировка международных платежей стали настоящей проблемой.