В ЕС не увидели нарушений со стороны Германии по «Северному потоку — 2»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил об отсутствии нарушений со стороны Германии в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет RT.

По его словам, для возбуждения дела против ФРГ нет достаточных оснований.

Что касается функционирования трубопровода «Северный поток — 2», то, если он будет соответствовать существующему законодательству, в особенности обновлённой Газовой директиве ЕС, оснований для начала в отношении Германии процедуры в связи с нарушением нет, — заявил Боррель, отвечая на запрос польских депутатов об «антиевропейском характере» проекта.

Представитель Евросоюза подчеркнул значимость отношений России и ЕС в энергетической сфере. Он добавил, что в ближайшие десятилетия экспорт энергетических ресурсов из РФ на Запад может снизиться после того, как в Евросоюзе упадёт уровень потребности в нефти и газе.

Ранее ООО «Оператор ГТС Украины» сообщило, что в Восточной и Центральной Европе может появиться совместный украинско-польский газовый хаб. По его данным, у Польши имеется план развития терминалов СПГ, Балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и газотранспортной системой, соединённой с семью соседними странами. Поэтому оба государства могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы и станет противовесом для проекта «Северный поток — 2».