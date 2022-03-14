В ЕС захотели лишить Россию привилегированного статуса в ВТО

Евросоюз намерен вместе со своими партнёрами добиться лишения России привилегированного статуса во Всемирной торговой организации (ВТО). Речь идёт об отмене льгот, обеспечивающих облегчённый таможенный режим в некоторых сферах международной торговли, сообщил в эфире телеканала BFM госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Вместе с США, Великобританией, другими партнёрами по Группе семи страны ЕС добиваются лишения России привилегированного статуса в торговле, которым она обладает в ВТО, — заявил он.

Ранее ЕС пожаловался в ВТО на то, что РФ якобы несколько лет ущемляла интересы европейских компаний при продаже товаров и услуг российским госкомпаниям. Этот рынок госзакупок ЕС оценил в €290 млрд. По мнению экспертов, у Евросоюза не так много шансов выиграть этот спор, поскольку он сам постарался, чтобы РФ активнее проводила политику импортозамещения.

Кроме того, в офисе торгового представителя США Кэтрин Тай заявили, что импортозамещение и преференции для товаров и услуг внутреннего производства в России являются отходом от норм ВТО. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности, Евросоюза, который принимал их под давлением Вашингтона. Москва прибегла к такой политике, чтобы «каким-то образом привести всех в чувство».