В Эр-Рияде готовы дополнительно снизить добычу нефти в феврале

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Саудовская Аравия готова дополнительно снизить добычу нефти в феврале. Об этом представители монархии заявили на очередном заседании стран ОПЕК+, сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Ранее власти ближневосточной монархии уже прибегали к такому подходу, чтобы дать позитивный сигнал рынку, а также компенсировать возможное неисполнение сделки другими членами ОПЕК+.

Источники ТАСС утверждают, что Россия и Казахстан получат возможность нарастить добычу нефти в феврале. Вместо них добычу сократит Саудовская Аравия.

Этот компромисс позволяет России и Казахстану получить то, что они хотели, — рост добычи. Все остальные тоже удовлетворены, поскольку в итоге предложение не вырастет, — отметил источник агентства.

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились не увеличивать добычу нефти в следующем месяце, но снова начнут наращивать её в марте.

Заседание министров стран, входящих в ОПЕК+, состоялось 4 января, но было продолжено на следующий день. Картель собрался для того, чтобы определить уровень добычи нефти на февраль. До этого они встречались 3 декабря 2020 года. Итогом переговоров стала договорённость постепенно восстанавливать производство сырья и начать с января в объёме более чем на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с).

Как писал NEWS.ru, российский вице-премьер Александр Новак в ходе приветственной речи на министерской встрече стран — участниц организации заявил, что Россия рассчитывает, что ОПЕК+ со временем будет использовать все механизмы стабилизации рынка нефти, в том числе наращивание добычи.