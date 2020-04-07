В ЕР предложили пересмотреть условия ухода на «кредитные каникулы»

https://static.news.ru/photo/532d5604-7960-11ea-b015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Единой России» считают необходимым увеличить максимальный размер ипотечного кредита, при котором заёмщику смогут предоставить «кредитные каникулы». С таким заявлением выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Мы внимательно проанализировали ситуацию в регионах <...> и считаем необходимым увеличить максимальный порог ипотечного займа для того, чтобы граждане взявшие большие суммы в кредит на покупку жилья, также могли уйти на «кредитные каникулы», — цитирует его «Интерфакс».

Сейчас отсрочку по платежам получают только те, у кого размер ипотеки не превышает 1,5 млн. А таких заёмщиков всего 30%. По словам Турчака, около 60% ипотечных кредитов в России составляют от 1,5 до 5 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин определил максимальные размеры кредитов, по которым пострадавшие от пандемии COVID-19 заёмщики вправе обратиться в банки с требованием о предоставлении кредитных каникул. Предельный размер для потребкредитов, выданных физлицам, составляет 250 тысяч рублей. Для кредитов, выданных индивидуальным предпринимателям, максимальный размер определён в 300 тысяч рублей.