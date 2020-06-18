В ЕР назвали оправданным повышение НДФЛ для богатых

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В «Единой России» не исключили введение налога повышенной ставки НДФЛ для богатых россиян. Такой шаг в партии назвали оправданным.

Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога, — заявил «Интерфаксу» руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Он отметил, что вполне логично, что "если заработная плата выше 2- 3 млн рублей, то и подоходный налог будет чуть выше. При этом вопрос о том, с какой суммы нужно вводить повышенный налог, требует дополнительного обсуждения.

Инициатив конкретных нет, но есть тема в повестке, и мы всегда говорили, что плоская шкала не навечно, — подытожил он.

Власти не впервые обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ для состоятельных граждан. В кабмине идея рассматривается с начала 2018 года, однако изначально речь шла о тех, кто зарабатывает от 7–10 млн рублей в год.

Как писал NEWS.ru, ранее Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме сообщил, что в правительстве РФ вновь задумались о повышении ставки НДФЛ для обеспеченных россиян. На данном этапе идёт обсуждение идеи поднять сбор с 13% до 15%.

Обеспеченность, как предполагается, будет начинаться от планки в 2 млн или 3 млн рублей. Но не в месяц, а в год. В первом случае, чтобы попасть под действие новой нормы, необходимо в месяц в среднем зарабатывать более 166,6 тысячи рублей, во втором — от 250 тысяч и выше.

При этом, по некоторым данным, обсуждается и вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.