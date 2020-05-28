В ЕК оценили роль природного газа в Евросоюзе

https://static.news.ru/photo/4e85f756-a0f6-11ea-b3dc-fa163e074e61_660.jpgФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
К середине XXI века роль природного газа в Евросоюзе должна серьёзно сократиться. Об этом заявила глава генерального директората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юуул Йоргенсен.
Ясно, что при приближении к 2050 году, к климатической нейтральности нашей экономики роль газа будет намного меньше, чем сейчас,— цитирует её РИА Новости.
Впрочем, Йоргенсен заметила, что до этого ещё 30 лет. При этом она отметила, что Евросоюз не планирует отказываться от использования природного газа в ближайшие 10 лет и в обозримом будущем в целом.
По её мнению, в наборе используемых Евросоюзом энергоресурсов (так называемом энергомиксе) природный газ играет «очень-очень большую роль», на него приходится более трети энергопотребления, и в обозримом будущем газ останется важным источником энергии для Евросоюза.
Как писал NEWS.ru, Европарламент принял резолюцию, объявляющую «климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию».
Документ носит символический характер и содержит ряд призывов к органам ЕС. Так, депутаты призывают Еврокомиссию добиваться, чтобы все её бюджетные и законодательные предложения в этой сфере были направлены на ограничение потепления климата ниже 1,5 °C сверх доиндустриальных уровней. Также она призывает ЕС взять обязательство на конференции ООН по климату в Мадриде сократить выделение парниковых газов на 55% к 2030 году, чтобы достичь углеродного нейтралитета к 2050 году.