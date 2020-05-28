В ЕК оценили роль природного газа в Евросоюзе

https://static.news.ru/photo/4e85f756-a0f6-11ea-b3dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

К середине XXI века роль природного газа в Евросоюзе должна серьёзно сократиться. Об этом заявила глава генерального директората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юуул Йоргенсен.

Ясно, что при приближении к 2050 году, к климатической нейтральности нашей экономики роль газа будет намного меньше, чем сейчас, — цитирует её РИА Новости.

Впрочем, Йоргенсен заметила, что до этого ещё 30 лет. При этом она отметила, что Евросоюз не планирует отказываться от использования природного газа в ближайшие 10 лет и в обозримом будущем в целом.

По её мнению, в наборе используемых Евросоюзом энергоресурсов (так называемом энергомиксе) природный газ играет «очень-очень большую роль», на него приходится более трети энергопотребления, и в обозримом будущем газ останется важным источником энергии для Евросоюза.

Как писал NEWS.ru, Европарламент принял резолюцию, объявляющую «климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию».

Документ носит символический характер и содержит ряд призывов к органам ЕС. Так, депутаты призывают Еврокомиссию добиваться, чтобы все её бюджетные и законодательные предложения в этой сфере были направлены на ограничение потепления климата ниже 1,5 °C сверх доиндустриальных уровней. Также она призывает ЕС взять обязательство на конференции ООН по климату в Мадриде сократить выделение парниковых газов на 55% к 2030 году, чтобы достичь углеродного нейтралитета к 2050 году.