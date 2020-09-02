В ЕАЭС начнут выпускать обезличенные пачки сигарет

На территории ЕАЭС может начаться выпуск обезличенных пачек сигарет, на упаковках которых будет невозможно размещение товарных знаков. Данную инициативу Минздрава РФ поддержала подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции, следует из протокола, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
Возможные изменения будут внесены в технический регламент ЕАЭС «о безопасности табачной продукции». Проект поправок сначала будет согласован в Минздраве, затем Минэкономразвития, которое передаст документ в Евразийскую экономическую комиссию. Отмечается, что эту инициативу не поддержали в Минсельхозе.
Введение стандартизированной упаковки потребует от компаний около 1,5 миллиарда рублей на изменение пачек. Всего на российском рынке доступно около 600 наименований сигарет, а затраты на изменение одной ассортиментной единицы могут достигать 2,5 миллиона рублей,
Кроме того, Минздрав в рамках ЕАЭС предложил установить требования к воспламеняющейся способности сигарет. В частности, ведомство инициировало рассмотрение производства сигарет с бумагой, которая способна затухать самостоятельно. Также Минздрав предложил внести понятие «нагреваемый табак» в техрегламент ЕАЭС.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство России может начатьс 1 октября 2020 года эксперимент по маркировке табачных изделий, потребляемых с применением устройств для нагревания табака, а также курительных смесей для кальяна, не содержащих табак.
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