В ЕАЭС хотят за две недели согласовать цены на газ и его прокачку

https://static.news.ru/photo/85e02608-42e7-11ea-98bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press/Global Look Press

Руководители министерств энергетики стран Евразийского экономического союза в течение двух недель должны будут согласовать вопросы формирования цен на газ и тарифы на его прокачку по территории ЕАЭС.

Не согласовано пока то, что касается цен и тарифов на газ и его прокачку. Эта тема очень актуальная для Армении и Белоруссии. Имеются определённые несогласованные позиции по данному вопросу с Казахстаном и Россией. В течение двух недель на уровне министров энергетики должны найти развязку этих проблем, — цитирует ТАСС председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

Ранее Белоруссия предложила кардинально увеличить расчёты в национальных валютах в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель правительства страны Сергей Румас. По его словам, особенно это касается сырьевых и топливо-энергетических товаров. Глава кабмина добавил, что прогнозы по развитию национальных экономик негативны, и в данное время нет однозначных оценок по срокам и цене для преодоления пандемии, писал NEWS.ru.