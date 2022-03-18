В ЕАЭС договорились о расчётах в национальных валютах

Государства, входящие в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), приняли коллективное решение поэтапно переходить к расчётам в национальных валютах. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

Те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определённых пропорциях, которые закреплены договором союза, и соответственно попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше всё это проходило с использованием иностранной валюты, — заявил глава Минэкономразвития.

Он подчеркнул, что для России особенно важно, что основной расчёт пошлины Москва получает в рублях. Таким образом, по словам министра, началось формирование единого рублёвого пространства.

Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов сообщил, что Россия и Индия расширят объём расчётов в национальной валюте. По его словам, страна понимает цели специальной военной операции РФ на Украине и занимает взвешенную позицию по этому вопросу. Дипломат также отметил, что сотрудничество России и Индии в ближайшее время будет продолжаться и расширяться.