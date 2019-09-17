https://static.news.ru/photo/6e6abe3c-d930-11e9-a790-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали стоимость вторичного жилья в Москве за последнюю пятилетку. Выяснилось, что максимальный рост цен на недвижимость произошёл в Донском районе — на 28,1%, Замоскворечье — на 25,9% и в Мещанском районе — на 20,6%. Стоимость квадратного метра в этом сегменте в среднем выросла на 7,5% и составила чуть более 224 тыс. рублей.

В 108 районах «старой» Москвы стоимость квадратного метра на вторичном рынке за пять лет поднялась. Диапазон роста составил от 0,8% в Фили-Давыдково до 28,1% в Донском районе, — сообщает Domofond.ru .

В Донском районе с августа 2014 года цены поднялись с 244 тыс. рублей за квадратный метр до 313 тыс. рублей, в Замоскворечье — с 323 тыс. рублей до 406 тыс. рублей, в Мещанском районе — с 291 тыс. рублей до 351 тыс. рублей.

Падение цен на «вторичку» зафиксировано только в семи районах столицы. Максимальное снижение отмечено в Крылатском: за пять лет «квадрат» здесь подешевел на 10,1%. Второе место у Савёловского района (-4,2%), третье — у Гагаринского (-1,3%).

Как писал News.ru, Министерство строительства разработало показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья на четвёртый квартал 2019 года. Согласно документу, средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве может повыситься с 99,4 до 105 тысяч рублей. Увеличить показатель предлагается также в Архангельской, Воронежской, Ивановской, Ростовской, Тюменской областях и других регионах. В то же время в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Крыму средняя рыночная стоимость жилья в проекте приказа остаётся на прежнем уровне.