Украинская недвижимость в ДНР перешла в собственность республики

https://static.news.ru/photo/7aea81d6-a9b5-11eb-b51e-96000091f725_660.jpg город Донецк Фото: kronny/flickr.com

Парламент самопровозглашённой Донецкой народной республики принял закон о переводе в собственность ДНР недвижимого имущества, ранее находившегося в госсобственности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Недвижимое имущество, находившееся в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, признаётся собственностью ДНР или муниципальной собственностью, — заявил во время выступления в парламенте депутат Народного совета Максим Кныш.

Он уточнил, что принятие этого законопроекта позволит обеспечить «единый учёт, сохранность и эффективное использование» этой недвижимости.

Депутаты единогласно поддержали этот законопроект. Он вступит в силу через 10 дней после опубликования на сайте Народного совета.

Ранее власти Республики Крым приняли решение потребовать от Украины компенсацию за уход с полуострова украинских банков, забравших сбережения жителей региона. Руководство региона будет добиваться не только возмещения ущерба, но и привлечения к ответственности виновных в этом лиц. После вхождения Крыма в состав России украинские банки отказались возвращать вклады жителям региона. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства были зафиксированы у ПриватБанка.