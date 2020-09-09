В Deutsche Bank рассказали, какая эпоха сменит глобализацию

https://static.news.ru/photo/d3eb3dc6-f307-11ea-8d0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Ближайшее десятилетие мир проживёт в новом измерении. Аналитики Deutsche Bank считают, что начавшуюся с 1980 года эпоху глобализации сменит «эпоха беспорядка».

По мнению исследователей, характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики Китая над США. Именно экономическая сфера станет ареной противостояния этих двух стран. Ситуация будет напоминать взаимоотношения Вашингтона и Москвы во времена холодной войны, сообщает РБК.

В «эпоху беспорядка» продолжится рост глобального долга и политика «вертолётных денег» от Центробанков. Также усилится влияние молодых поколений, вступивших во взрослую жизнь в 21 веке, из-за чего ужесточится конкуренция поколений.

Вероятен рост инфляции и рост интереса к проблемам климата, а при этом — новая технологическая революция. Аналитики отмечают, что «эпоха беспорядка» принесёт «масштабные интервенции и ликвидность».

Ранее NEWS.ru сообщал, что драгоценные камни могут рассматриваться как предмет инвестиций для диверсификации рисков с одной стороны, а с другой — как красивая вещь. Часто после серьёзных потрясений, таких как войны и мировые кризисы, к ним возрастает интерес покупателей. То же можно сказать и о винтажных часах. Эксперты считают, что пандемия коронавируса должна подстегнуть этот спрос.