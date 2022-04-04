В Deutsche Bank предрекли ФРГ рецессию при отказе от нефти и газа из России

Экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России, заявил на пресс-конференции глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. По его словам, которые приводит Reuters, в таком случае остро встаёт вопрос о мерах государственной поддержки компаний и мерах Европейского центробанка для борьбы с ростом цен.

Если бы были прекращены импорт или поставки российской нефти и природного газа<...> существенная рецессия в Германии была бы практически неизбежна, — заявил Зевинг.

Ранее глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм рассказал, что отрасль ожидает обвал в случае отказа от российских энергоресурсов. По его словам, введение эмбарго на газ поставит её в безвыходное положение. А глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер назвал призывы к бойкоту российских энергоресурсов безответственным экспериментом.

Против эмбарго на поставки энергоресурсов из России также выступил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. По его словам, подобное решение нанесёт непоправимый вред немецкой экономике и при этом едва ли повлияет на действия РФ. Член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель также считает, что эмбарго приведёт к серьёзным последствиям для экономики и социальной сферы не только в Германии, но и за её пределами.