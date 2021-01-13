В Дании возобновят строительство «Северного потока — 2» с 15 января

https://static.news.ru/photo/293f1cba-5650-11eb-80d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream.com

Дания получила расписание планов строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен.

Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило от компании Nord Stream 2 AG временное расписание дальнейшего строительства «Северного потока — 2», — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

По его словам, работы в датских водах должны возобновиться с 15 января на основании условий, зафиксированных в выданном разрешении.

Между тем, по данным международной системы позиционирования морских судов, трубоукладочное судно «Фортуна» 14 января вышло из германского порта Висмар, в котором оно находилось с конца декабря 2020 года.

Ранее британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, проект опасен тем, что ведёт «напрямую в Россию» в обход всех газовых и нефтяных сетей, а также проходит через территории стран НАТО.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2». Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт, писал NEWS.ru.