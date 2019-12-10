Исследование рейтингового агентства НКР («Национальные кредитные рейтинги») выявило количество неформально занятых жителей России, выпадающих из поля зрения официальной налоговой статистики. По подсчётам авторов аналитического обзора «Невидимые граждане», теневая занятость страны составляет 13 млн человек или около 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. Недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн рублей: 0,9 трлн рублей НДФЛ плюс 2 трлн рублей взносов во внебюджетные фонды. Между тем, опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что структура теневой занятости может оказаться ещё более сложной, а число получающих чёрные зарплаты людей может доходить до 30-40% с предполагаемыми оборотами в 8-10 трлн рублей.

НКР провело сравнительную оценку формальной и неформальной занятости в России, основываясь на данных Федеральной налоговой службы (ФНС) о заработной плате, с которой уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ), и данных Росстата о занятости в экономике, которые собираются путём спонтанных опросов населения.

Анализ показал, что в среднем по стране работающих налогоплательщиков в подсчётах ФНС на 22% меньше, чем занятых в соответствии с данными Росстата. По оценке налоговиков, жителей России, которые так или иначе платят НДФЛ, насчитывается 58,9 млн человек. Вместе с тем Федеральная служба госстатистики оценивает количество занятых в экономике (то есть работающих) россиян в 72,3 млн человек. Ключевая причина такого расхождения, согласно выводам экспертов агентства «Национальные кредитные рейтинги» — теневая занятость.

Разница между данными ФНС и Росстата — и есть самозанятые, — объяснил NEWS.ru управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. — Сумму потенциальных потерь для бюджета мы получили, умножив 13 млн человек на усреднённую зарплату для регионов в размере 76-77 тысяч рублей. Это и есть фонд оплаты труда, который не облагается налогами в данный момент.

По его словам, данные учитывают, прежде всего, финансово-экономическую ситуацию в городах-миллиониках — там, где есть спрос на сектор услуг (стройка, ремонт, автосервисы и т.д.).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основываясь на данных Росстата, аналитики НКР пришли к выводу, что количество неработающих в трудоспособном возрасте в настоящее время составляет 3,5 млн человек (4,7% рабочей силы). Дополнительные налоговые сборы за счёт вывода неформально занятых в легальную сферу позволили бы снизить ставку НДФЛ с 13% до 11%, практически не изменив совокупный объём сборов НДФЛ в абсолютном выражении. Ведь для бюджетов регионов важна не формальная безработица, а фактическое количество неплательщиков НДФЛ, подчёркивают в НКР.

Вывод неформально занятых из налоговой тени не представляется возможным в силу специфики их деятельности. Любые попытки установить контроль над выплатами через банковскую систему приведут к «обналичиванию» всех расчётов в этой сфере. Единственное нужно бороться с такими видами теневой занятости как оказание услуг «гаражного ремонта», поскольку за ширмой этого вида деятельности нередко присутствует криминалитет — авторазборки угнанных авто и использование контрафактных запчастей, — сказал Андрей Пискунов.

Как рассказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Ярослав Нилов, сегодня в России порядка 10 млн безработных, при этом на учёте в качестве таковых состоит около 1 млн человек. 20 млн россиян живут за чертой бедности. И возникает вопрос, все ли безработные и живущие за чертой бедности являются таковыми, или же они всё-таки получают чёрные зарплаты в конвертах, являясь неофициальными работниками.

У нас порядка 300 тысяч в 4 регионах с этого года зарегистрировались в качестве самозанятых. До этого они числились безработными. Сколько в следующем году при распространении этого режима выйдут из тени и изменят существующую статистику — покажет время. А ведь это серьёзно изменит статистику теневого рынка труда. Ярослав Нилов председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ

По словам директора Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС Андрея Покиды, исследование НКР берёт цифры «в лоб» и не учитывает сложной структуры теневой или полутеневой занятости. Оно не учитывает многих особенностей скрытой от госмониторинга занятости — теневая экономика российского рынка труда может быть существенно шире.