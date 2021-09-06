В Чехии объяснили идею Шойгу о новых городах в Сибири

Чешский журналист опубликовал статью, в которой предлагает свою версию того, откуда взялась инициатива министра обороны Сергея Шойгу о создании в Сибири нескольких городов с функциями промышленных центров. Материал опубликован в чешском издании Casopis argument.

Автор отмечает , что Россия развивается неравномерно, плотность населения в разных частях страны неодинакова. Это сказывается на социально-экономическом развитии различных территорий, на уровне жизни и распределении доходов между регионами. Именно раскол из-за разницы в развитии регионов представляет собой основную опасность для России, а развитие Сибири в этом смысле является одной из важнейших задач.

Предложение Шойгу построить пять новых городов в Сибири, которая страдает от «недоразвитости», сопряжено с проблемой регионального неравенства, экономического развития и экономической модели России, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что новые города могут появиться между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Они могут привлечь россиян, которые сейчас проживают за рубежом. При этом речь идёт о развитии сибирских макрорегионов и всей страны. Так, между Братском и Красноярском могут появиться промышленный центр «Медь и электротехника» и кластер по переработке алюминия «Алюминиевая долина».