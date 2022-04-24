В Чехии заявили о запасах газа на три недели

Подземные хранилища крупнейшего в Чехии газового оператора RWE Gas Storage CZ заполнены на 28%. Имеющиеся запасы составляют около 700 млн кубометров, в тёплое время года такой объём расходуется за три недели, сообщает издание Novinky.

Сейчас хранилища заполнены на 28%, это около 700 миллионов кубометров газа. Такого объёма топлива хватает в летний период обычно на 3 недели. В целом хранилища фирмы рассчитаны на 2,7 миллиарда кубометров газа, такого объёма хватает на 2 месяца потребления в зимний период, — поясняет издание.

Все шесть хранилищ чешского оператора, который является «дочкой» немецкой фирмы RWE в 2022 году намереваются продать примерно за €500 млн.

Ранее стало известно, что Киев предлагает европейским странам использовать украинские газовые хранилища, заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, Киев по вопросу газа находится в постоянном контакте со странами Ближнего Востока. Украина располагает наибольшими газовыми хранилищами в Европе, их мощность достигает 31 млрд кубометров газа.