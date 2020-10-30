В Центробанке заявили об отсутствии «пузыря» на российском рынке облигаций

https://static.news.ru/photo/8bff9e8e-1abd-11eb-9601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На российском рынке облигаций нет «пузырей», так как реальные ставки по российским облигациям положительные по всей длине кривой. Об этом во время выступления на форуме «Россия зовёт» заявил зампред Центробанка России Алексей Заботкин.

В России реальные ставки по облигациям государственного займа, не говоря уже об облигациях корпоративных, — по всей длине кривой они положительные в реальном выражении, поэтому говорить о том, что российский рынок облигаций находится в состоянии «пузыря», наверное, я бы не стал, — заявил Заботкин.

Он подчеркнул, что основным источником вложений являются сбережения граждан, в том числе когда эти сбережения инвестируются через банковскую систему. Поэтому главной предпосылкой для повышения нормы сбережений, по словам Заботкина, является макроэкономическая стабильность.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил на форуме, что понятие «пузырь» применимо для рынков облигаций США, Европы и Японии. В частности, он отметил растущий «невероятными темпами» долг Соединённых штатов и стремительное превращение других стран в должников.

Как сообщал NEWS.ru, Алексей Заботкин ранее заявил, что мировой ВВП может вернуться к докризисному уровню в 2022 году.