В Центробанке взяли курс на девалютизацию России Банк России введет допмеры для сокращения операций в долларах и евро

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Банк России введет дополнительные меры, направленные на девалютизацию РФ, говорится в заявлении регулятора. Там указано, что Центробанк введет допмеры, призванные сократить банковские операции в долларах и евро. Помимо этого, ЦБ намерен решить проблему с блокировкой российских активов, так как она создает финансовые риски для граждан и бизнеса РФ.

Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах, — сказано в заявлении Центробанка.

Также ЦБ хочет сделать информацию для участников рынка более прозрачной, вернув публикацию финансовой отчетности российскими организациями. Кроме того, регулятор приступит к созданию условий для развития национальных финансовых и товарных индикаторов, которые можно будет использовать при анализе рынка и заключении сделок.

Повышенное внимание регулятор уделяет защите прав потребителей финансовых услуг и ограничению рисков для розничных инвесторов. Этому будет способствовать развитие и совершенствование прозрачных инвестиционных продуктов и инструментов долгосрочных сбережений, — сообщает Центробанк.

Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заявил о необходимости проработки системных решений для адаптации рынка РФ к «новой реальности». По его словам, регулятору нужно сохранить доверие людей к финсистеме России и создать инвестиционные ресурсы для финансовой поддержки компаний и проектов, направленных на улучшение качества жизни.

Ранее Forbes сообщил о том, что Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара в случае прекращения биржевых торгов. Такой вариант развития событий допускается, если ЕС и США введут санкции против Национального клирингового центра (НКЦ) и МосБиржи. По данным журнала, при этих ограничениях Россию «буквально парализует» в ходе торгов на валютном рынке, а механизм, которым пользовался Банк России с 2014 года на случай выхода из обращения иностранной валюты, окажется бесполезным.