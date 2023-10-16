Банк России не планирует выпуск купюр номиналом 10 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России не планирует выпускать купюры номиналом 10 тысяч рублей, заявил зампредседателя ЦБ Сергей Белов. Он добавил, что изменение банкнотного ряда сейчас не рассматривается, для такого рода действий регулятор смотрит на экономическую ситуацию в стране, передает ТАСС.

На сегодняшний момент этот вопрос точно на повестке не стоит. То есть при анализе банкнотного ряда мы смотрим, конечно, на экономическую ситуацию в стране, на различные показатели. Но могу сказать, что в основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тысяч рублей не предусмотрен, — рассказал Белов.

16 октября он показал на пресс-конференции обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Белов рассказал, что купюра в 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне банкноты изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Цвет банкноты остался сине-зеленым. Обновленная купюра в 5000 рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

Эксперты считают, что введение Центробанком РФ в оборот купюр нового образца приведет к росту случаев мошенничества и числа технических сбоев. По словам специалистов, новые банкноты смогут принимать около 40% банкоматов.