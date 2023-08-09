В Центробанке обязались до конца года не покупать валюту ЦБ до конца года не будет покупать валюту для зеркалирования операций Минфина

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Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке, следует из сообщения регулятора. В ЦБ считают, что это необходимо для «зеркалирования» операций Минфина РФ по бюджетному правилу. При этом Центробанк продолжит продавать валюту из ФНБ в объеме 2,3 млрд рублей в день.

Банк России принял решение с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков, — указано в сообщении.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что американский доллар достиг отметки в 97 рублей из-за летнего сезона. По его словам, летом многие россияне уезжают за границу, в том числе в страны Еврозоны и США, из-за чего в стране растет спрос на валюту. Он уверен, что осенью курс рубля начнет постепенно восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день только 13% россиян хранят накопления в национальной валюте. При этом только 3% граждан перевели рублевые сбережения в доллары или евро.

Также сообщалось, что снижение курса рубля на валютном рынке является следствием политики, направленной на устранение бюджетного дефицита. Только за первый квартал текущего года этот показатель составил 2,2 трлн рублей.