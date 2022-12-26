В Центробанке объяснили декабрьское ослабление рубля Замглавы ЦБ Заботкин объяснил декабрьское ослабление рубля снижением цен на нефть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Декабрьское ослабление рубля связано со снижением цен на нефть, сообщил в интервью РБК заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Он также уточнил, что изменения скажутся на росте цен, однако курс колеблется в диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года.

Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб, — объяснил он.

Каждые 10% движения обменного курса будут добавлять к инфляции около 0,5–0,6% — с оговоркой, что окажутся растянуты на 6–12 месяцев, добавил Заботкин. «Дезинфляционный вклад» укрепления рубля во второй половине весны и летом, по его словам, почти исчерпан.

Экономист Владимир Григорьев ранее заявил, что ослабление курса рубля было ожидаемым из-за снижения экспортных поступлений и введения потолка цен на российскую нефть. Эксперт добавил, что до конца года либо после праздников произойдет коррекция курса. По его словам, на инвесторов сильно повлияло решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефть.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в свою очередь заявил, что главная задача ослабления рубля заключается в том, чтобы сократить бюджетный дефицит. Эксперт добавил, что этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращен.