В Центробанке назвали сроки восстановления экономики до уровня 2021 года Зампред ЦБ Заботкин: экономика России сможет вернуться на уровень 2021 года в 2025 году

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российская экономика сможет вернуться на уровни 2021 года в 2025 году. Такое мнение высказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. По его словам, которые приводит РБК, в 2024 году экономика страны стабилизируется на новой траектории устойчивого роста.

Если экономика будет развиваться вблизи верхнего диапазона нашего октябрьского базового прогноза, то мы вернемся на уровень 2021 года где-то в 2025 году, — сказал Заботкин.

По словам представителя Центробанка, это время уйдет на структурную адаптацию страны. Он пояснил, что экономике заметно сложнее пересилить структурное снижение потенциала, нежели восстановиться после циклического спада, который случился в 2020 году.

Заботкин предположил, что к 2024 году Россия будет иметь экономику, которая стабилизируется на «новой траектории устойчивого роста». А вот насколько значительным будет этот рост, зависит от большого числа факторов, резюмировал эксперт.

Ранее Заботкин пояснил, что декабрьское ослабление рубля связано со снижением цен на нефть. Он также уточнил, что изменения скажутся на росте цен, однако курс колеблется в диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в свою очередь заявил, что главная задача ослабления рубля заключается в том, чтобы сократить бюджетный дефицит. Эксперт добавил, что этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращен.