В ЦБ РФ высказались против сдерживания инфляции административными мерами

https://static.news.ru/photo/b6795ae6-4138-11eb-b8b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась против применения административных мер для сдерживания инфляции. По её мнению, к ним следует прибегать только в крайних случаях.

Я в принципе не очень поддерживаю введение административных мер. Я понимаю, что их можно рассматривать как крайнюю меру, когда были использованы, исчерпаны влияние рыночных механизмов. Но в данном случае просто рыночные механизмы нужно создать, — цитирует её РИА Новости.

ЦБ РФ ухудшил прогноз по инфляции на 2020 год. Ожидается, что по итогам года она составит 4,6–4,9% вместо предполагаемых 3,9–4,2%. В регуляторе отметили, что это связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках, а также продолжением переноса в цены ослабления рубля, которое произошло ранее.

Годовая инфляция в первом квартале 2021 года прогнозируется на уровне около 5%. По словам Набиуллиной, уточнение среднесрочного прогноза преждевременно, поскольку необходимо оценить действие разнонаправленных факторов, которые оказывают влияние на динамику цен, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Последний раз Банк России снижал свою ключевую ставку в конце июля. Потом два заседания подряд она не менялась, хотя регулятор давал понять, что дальнейшее смягчение монетарной политики вполне возможно. В ноябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ставки ещё имеется.