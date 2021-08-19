В ЦБ заявили о замедлении роста цен на продукты

В июле на большей территории России замедлился рост цен на продукты. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центробанка РФ (ЦБ).
Отмечается, что на эту тенденцию
При этом эксперты зафиксировали рост цен на непродовольственные товары. Речь идёт прежде всего о строительных материалах, мебели и легковых автомобилях. Повышение цен было обусловлено растущим спросом.
Ранее специалисты из Росстата сообщили, что лимоны за год подешевели более ощутимо, чем все другие продукты. Так, весной 2020-го наценка на эти цитрусовые доходила до 500%. С января же по июнь текущего года средняя цена за килограмм лимонов в рознице упала на 30% — с 189 рублей до 131.