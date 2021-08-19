В ЦБ заявили о замедлении роста цен на продукты

В июле на большей территории России замедлился рост цен на продукты. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центробанка РФ (ЦБ).

Отмечается, что на эту тенденцию повлияло снижение цен на овощи и фрукты, которое было обусловлено увеличением производства тепличных помидоров и огурцов. Кроме того, на ситуацию также повлиял импорт в страну фруктов.

При этом эксперты зафиксировали рост цен на непродовольственные товары. Речь идёт прежде всего о строительных материалах, мебели и легковых автомобилях. Повышение цен было обусловлено растущим спросом.

Ранее специалисты из Росстата сообщили, что лимоны за год подешевели более ощутимо, чем все другие продукты. Так, весной 2020-го наценка на эти цитрусовые доходила до 500%. С января же по июнь текущего года средняя цена за килограмм лимонов в рознице упала на 30% — с 189 рублей до 131.