В ЦБ сообщили, сколько россиян привлекут программой долгосрочных сбережений Зампред ЦБ Чистюхин: в долгосрочные сбережения вложатся 9 млн человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 млн россиян, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, передает ТАСС. Он добавил, что объем вложений может составить 1,2 трлн рублей.

По нашим амбициозным планам к 2030 году не менее 9 млн человек могут быть участниками данной программы. Мы хотели бы верить, что в программе долгосрочных сбережений будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн рублей, — сказал Чистюхин.

Он добавил, что стране принципиально важно сегодня реализовывать долгие, длинные, сложные проекты. Для этого нужны «длинные деньги», и программа долгосрочных сбережений поможет эти денежные активы сформировать, отметил он.

Программа долгосрочных сбережений позволит гражданам обеспечить свою жизнь в старости, обеспечить необходимый финансовый запас прочности. Для этого создано большое количество разных стимулов, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что программа долгосрочных сбережений (ПДС) граждан начнет работать в России в 2024 году, она позволит самостоятельно копить пенсию, при этом государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тысяч рублей в год. Начать получать выплаты по ПДС можно будет уже через 15 лет после вступления в программу.

Для получения максимальной суммы необходимо внести столько же денег на счет в течение 12 месяцев. При этом заработок участника не должен превышать 80 тысяч рублей в месяц. При более высоком доходе условия будут менее выгодными.