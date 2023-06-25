ЦБ разъяснил график работы биржи и финорганизаций Москвы 26 июня Банк России: торги на МосБирже 26 июня будут проходить в режиме обычного рабочего дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торги на МосБирже 26 июня будут проходить в обычном режиме, сообщается на сайте Банка России. В регуляторе отметили, что находящиеся в столице кредитные и некредитные организации, а также те, что оказывают профессиональные услуги на финрынке, должны обеспечивать непрерывность и бесперебойность его работы.

Поэтому, несмотря на режим нерабочего дня в Москве, финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно. По этой же причине торги на Московской Бирже в понедельник, 26.06.2023, осуществляются по режиму обычного рабочего дня, — говорится в сообщении.

В вопросе исполнения жителями Москвы обязательств по потребительским кредитам Банк России порекомендовал финансовым организациям исходить из фактической возможности проведения платежа 26 июня.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем из-за введения режима контртеррористической операции в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Он уточнил, что работать в этот день будут только органы власти, предприятия непрерывного цикла, ОПК и городские службы.