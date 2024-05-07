В ЦБ рассказали, кому не следует брать новые кредиты Эксперт ЦБ Милова: при платеже по кредиту свыше 30% дохода лучше не брать новый

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Если есть платежи по кредитам, которые превышают 30% ежемесячного дохода, не следует брать новый кредит, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова. По ее словам, прежде чем брать кредит на приобретение какой-то вещи, следует оценить эту необходимость.

Когда денег не хватает на крупную покупку, есть два варианта: накопить или взять кредит. Но прежде чем обращаться к привлечению займов, нужно оценить, насколько вам необходимо приобретать вещь в кредит, возможно, вы сможете без нее обойтись. Брать кредиты на удовлетворение сиюминутных желаний — не лучшая финансовая стратегия, — отметила эксперт.

Милова добавила, что если платеж превышает 50% дохода, банки требуют подтверждение в письменном виде, что заемщик понимает принимаемые риски. Кроме того, даже если покупка в кредит сначала кажется неплохим вариантом, со временем она может омрачиться из-за невозможного исполнения принятых обязательств, подытожила специалист.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2024 года Банк России примет меры по ужесточению регулирования необеспеченных потребительских кредитов и устанавливает надбавки по автокредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Уточняется, что рост автокредитования происходит слишком быстрыми темпами и задолженность увеличилась на 53% по сравнению с прошлым годом.