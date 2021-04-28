В ЦБ рассказали, когда восстановится ВВП

ВВП России вернётся на докризисный уровень во втором полугодии текущего года. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин, сообщает «Финам».
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Заботин подчеркнул, что по уровням экономической активности восстановительная фаза цикла во многих сферах уже завершена. Исключение составляет нефтегазовый сектор, поскольку там действует сделка с ОПЕК+.
Во втором полугодии мы ожидаем возвращение ВВП на докризисный уровень, при том что сделка ОПЕК+ продолжится до 2022 года, — заключил зампред.
Ранее сообщалось, что российская экономика на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин восстанавливается от коронавирусной рецессии.