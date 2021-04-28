В ЦБ рассказали, когда восстановится ВВП

https://static.news.ru/photo/90e42772-a83d-11eb-85c0-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

ВВП России вернётся на докризисный уровень во втором полугодии текущего года. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин, сообщает «Финам».

Он отметил , что восстановление совокупного спроса происходит быстрее, чем ожидал ЦБ. Улучшению ситуации способствуют принятые меры в области денежно-кредитной политики, снижение коронавирусного кризиса и адаптивность частного сектора.

Заботин подчеркнул, что по уровням экономической активности восстановительная фаза цикла во многих сферах уже завершена. Исключение составляет нефтегазовый сектор, поскольку там действует сделка с ОПЕК+.

Во втором полугодии мы ожидаем возвращение ВВП на докризисный уровень, при том что сделка ОПЕК+ продолжится до 2022 года, — заключил зампред.

Ранее сообщалось, что российская экономика на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин восстанавливается от коронавирусной рецессии.