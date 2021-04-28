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Экономика

В ЦБ рассказали, когда восстановится ВВП

19:11, 28 апреля 2021
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

ВВП России вернётся на докризисный уровень во втором полугодии текущего года. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин, сообщает «Финам».

Он отметил, что восстановление совокупного спроса происходит быстрее, чем ожидал ЦБ. Улучшению ситуации способствуют принятые меры в области денежно-кредитной политики, снижение коронавирусного кризиса и адаптивность частного сектора.

Заботин подчеркнул, что по уровням экономической активности восстановительная фаза цикла во многих сферах уже завершена. Исключение составляет нефтегазовый сектор, поскольку там действует сделка с ОПЕК+.

Во втором полугодии мы ожидаем возвращение ВВП на докризисный уровень, при том что сделка ОПЕК+ продолжится до 2022 года, — заключил зампред.

Ранее сообщалось, что российская экономика на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин восстанавливается от коронавирусной рецессии.

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