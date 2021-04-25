В ЦБ рассказали, какая судьба ждёт десятирублёвые монеты

https://static.news.ru/photo/f1f3b3a4-a6b0-11eb-9723-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что металлические монеты, номинал которых равняется 10 рублям, останутся в обороте россиян. По его словам, они будут использоваться вместе с обновлёнными банкнотами аналогичного номинала.

Никто 10 рублей изымать не будет, статус-кво сохраняется, — передаёт слова Демиденко ПРАЙМ .

По его словам, сейчас регулятору стоит сосредоточиться не на сокращении количества банкнот и монет, а на улучшении их циркуляции.

Ранее начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничества ЦБ Татьяна Александрова сообщила, что в прошлом году сотрудники Центробанка выявили в России порядка пяти тысяч фальшивых монет достоинством 10 рублей.